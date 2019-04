Nepodali jste včas daňové přiznání? Máte pět dní k dobru, pak přijdou sankce

Podle odhadů Finanční správy poplatníci odevzdají v prodlouženém termínu do července ještě téměř 600.000 přiznání. U fyzických osob jde skoro o pětinu, u firem téměř o dvě pětiny.

Správa dnes na twitteru připomněla, že bez sankcí za prodlení mohou lidé a firmy podat přiznání do pondělí 8. dubna. Daňový řád toleruje zpoždění s podáním přiznání do pěti pracovních dnů po stanovené lhůtě. Následné sankce za každý den prodlení pak činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300.000 korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun.

Nepodali jste včas daňové přiznání k dani z příjmů? ⌛😨⌛



Do pondělí 8. dubna to ještě můžete napravit bez sankcí za prodlení...



Máte 5 dní k dobru! 🤓👍Tak šup šup, ať to stihnete 🏃‍♂📑🏃‍♀ pic.twitter.com/CbGrIgcvJF — Finanční správa ČR (@financnisprava) 2. dubna 2019

V poslední týden podávání daňových přiznání měly finanční úřady rozšířenou otevírací dobu. Na všech pracovištích byl provoz plynulý a bez problémů. V poslední den podávání přijala správa 160.000 přiznání.

Češi mohou daňové přiznání podávat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit všichni, kteří mají datovou schránku.

Zaměstnanci Finanční správy se rovněž vypravili do menších obcí, ve kterých osobně vybírali daňová přiznání a pomáhali s jejich vyplněním. V letošním roce navštívili 172 obcí a vybrali zhruba 22.000 podání.

Loni správa evidovala za rok 2017 zhruba 2,64 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,19 milionu od fyzických osob a 450.000 od firem. Na dani z příjmu právnických osob stát loni vybral 174 miliard korun a na dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 193,7 miliardy korun.