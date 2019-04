Firma Zetor propustila méně lidí, než avizovala. Letos vyrobí 1530 traktorů

"Číslo propuštěných je ve finále nižší z důvodu nalezení nákladových úspor v jiných oblastech a z důvodu revize plánu," uvedl Lipovský. Dodal, že montážní linka brněnské továrny je v provozu a výroba pokračuje podle aktuálního plánu.

Zetor letos plánuje prodat 2100 traktorů, tedy o 665 méně než před dvěma lety, což je poslední dostupný údaj. Z montážní linky by ale mělo sjet pouze 1530 traktorů, další kusy na prodej půjdou ze skladových zásob.

Zetor Tractors v roce 2017 podepsal memorandum s ruským partnerem o dodávce 6000 sad traktorů v letech 2018 až 2022. Podle Lipovského Zetor dostává svým závazkům a je schopen dodávat do Ruska podle objednávek ruského partnera.

"Spolupráce probíhá ve smyslu podepsaného memoranda. Bohužel však obchodně citlivé informace nemůžeme sdělovat. Výsledky předmětného memoranda bude tak možné hodnotit až na konci roku 2022," dodal Lipovský.

Kvůli likvidaci skladových zásob stála přes měsíc montážní linka Zetoru. Šéf odborů Alois Kazelle ČTK řekl, že linka dosud zdaleka nefunguje na plný výkon. "Zatímco dřív se zastavovací tlačítka linky prakticky nepoužívaly, teď se linka zastavuje pravidelně několikrát denně, někdy i půl dne stojí," konstatoval. Vedení podniku podle něj oznámilo zrychlení výroby až na květen, důvodem jsou skladové zásoby.

Odboráři minulý týden vyjednávali s vedením novou kolektivní smlouvu. "Původně jsme požadovali nárůst mzdových prostředků o 5,5 procenta, vedení ale řeklo, že nemůže garantovat víc než dvě procenta. Domluvili jsme se tedy na plošném zvýšení mezd o 600 korun a dvouprocentním navýšením mzdových prostředků," dodal Kazelle.

Společnosti podle výročních zpráv několik let klesají tržby a snižuje se i počet vyrobených traktorů. Zatímco v roce 2014 firma prodala 4187 traktorů a utržila 3,8 miliardy korun, v roce 2017 to bylo 2765 traktorů a tržby byly 2,9 miliardy. Neustále mírně klesal i počet zaměstnanců, od roku 2014 do roku 2017 o 128.