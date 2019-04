Extrémní zdražení cigaret? Akorát se zvětší černý trh, bouří se tabákové firmy

Změny, jejichž cílem je zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, by měly platit podle plánů ministerstva od ledna 2020. Kromě tabáku by měla vzrůst spotřební daň z lihu či z některých hazardních her. Veřejné rozpočty by podle propočtů MF měly změnami získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.

"Návrh ministerstva financí jsme zaznamenali a ještě ho analyzujeme. Je však zřejmé, že představuje velmi vysoký nárůst sazeb. Obáváme se proto, že může způsobit nárůst nelegálního obchodu s cigaretami," sdělil ČTK člen představenstva Philip Morris Tomáš Korkoš.

Podle mluvčího British American Tobacco Tomáše Tesaře se můžou peníze vybrané na dani po skokovém růstu daně snížit. "Skokové navýšení sazeb spotřební daně povede k nárůstu objemu černého trhu a legálních nákupů tuzemských rezidentů v okolních zemích - jako je například Polsko, které již nyní má cenovou hladinu pod úrovní ČR," řekl.

Pokud stát potřebuje více peněz, mělo by podle něj být zvyšování daně rozložené do více let. I podle Tesaře je takto vysoké zvýšení daní bezprecedentní. "Nikdy v minulosti k takto výraznému navýšení nedošlo, mimo jiné právě z důvodu oprávněných obav z růstu trhu s nelegálními tabákovými výrobky," uvedl.

Zvýšení spotřební daně podle Hauptmanna zdraží krabičku cigaret o 12 až 13 Kč. "Toto nynější skokové zvýšení cen cigaret vede k nárůstu černého trhu a ke zvýšení legálních nákupů tuzemských rezidentů v okolních zemích, které již nyní mají cenovou hladinu pod úrovní ČR," sdělil ČTK. JTI podle něj podporuje zvyšování daně postupně, nikoliv skokově.

U tabáku ke kouření by měla daň stoupnout o 224 korun na 2460 korun za jeden kilogram tabáku včetně zahřívaného. Za jednu cigaretu by měla být minimální spotřební daň 2,9 koruny, nyní je 2,63 koruny.

"Maximální celoroční dopad navrženého zvýšení na příjmy státního rozpočtu v roce 2020 činí 7,7 miliardy korun, v případě účinnosti změny sazeb od 1. února 2020 pak 6,8 miliardy korun. V roce 2021 se pak předpokládá maximální celoroční dopad 9,2 miliardy korun. Očekává se též, že možné zvýšení ceny tabákových výrobků povede k mírnému poklesu poptávky," uvedlo MF v materiálu.