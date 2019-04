"Zakleknutá" firma FAU vítězí nad celníky, definitivně vyhrála spor o 343 milionů

NSS potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě z loňského května. Podle NSS neměli celníci pro tak velký zákrok dost silný důvod, "...který by jednoznačně svědčil pro obavu z budoucí nedobytnosti daně. Bylo namístě zvážit obezřetnější, méně razantní postup, který by více šetřil práva daňového subjektu. (úřad) Měl bedlivě zvážit, zda by kýženého cíle správy daní nešlo dosáhnout prostřednictvím jiného - méně invazivního - nástroje, jímž by bylo možné nově vzniklou situaci daňového subjektu vyřešit a který by tak výrazně neochromil faktickou podnikatelskou činnost," uvedl v rozsudku NSS.

Celníci neuspěli s kasační stížností v případu FAU už jednou. Loni v květnu ji NSS zamítl v případu, kdy celníci vyměřili firmě dodatečné platební výměry pro doplacení spotřební daně z prodeje minerálních olejů za květen a červen 2013.

Firma tvrdila, že oleje neuváděla do volného oběhu a že je přivážela v režimu podmíněného osvobození od daně z Rakouska do daňového skladu Agropodniku v Polné u Jihlavy. FAU v tomto případu nefigurovala přímo, ale byla u soudu zastoupená insolvenčním správcem firmou Konreo.

Případ FAU, jejíž sklady sídlily v areálu přerovské chemičky Precheza ze skupiny Agrofert, vešel ve známost v roce 2016. O rok později se případ ocitl v centru zájmu kvůli nahrávce zveřejněné na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman.

Podle některých politiků vyvolával záznam dojem, že finanční správa jednala v zájmu tehdejšího ministra financí a nyní premiéra Andreje Babiše (ANO). Babiš několikrát popřel, že by v době působení ve funkci ministra úkoloval finanční a celní správu. Odmítl to i tehdejší šéf Finanční správy Martin Janeček.