Rozpočet ČR není připraven na problémy. Doplatí na to nejchudší, varuje Niedermayer

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státní rozpočet ČR není připravený na problémy, jaké by přinesl je třeba brexit bez dohody nebo obchodní válka USA se spojenci. V televizním diskusním pořadu to dnes řekl europoslanec Luděk Niedemayer (TOP 09). Stát podle něj nemá dlouhodobě vydávat výrazně více peněz, než jich získává. V okamžiku zakolísání ekonomiky na to nejvýrazněji doplatí slabší příjmové skupiny, zdůraznil.