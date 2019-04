Mladí Češi budou mít snazší přístup k hypotékám? Ministerstvo chystá novelu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Snadnější přístup k hypotékám než ostatní žadatelé by mohli získat mladí Češi do 36 let. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy. Vyplývá z návrhu novely zákona o ČNB, který ministerstvo financí koncem minulého týdne poslalo vládě, píšou dnešní Hospodářské noviny (HN). Nyní materiál podle ministerstva financí projedná Legislativní rada vlády, která na to má až 60 dní. Následně o zařazení novely na program jednání vlády rozhodne premiér.