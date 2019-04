Inflace je dle analytiků na vrcholu. Kdy skončí zdražování v Česku?

"Zdá se velmi pravděpodobné, že březen znamenal pro inflaci v letošním roce vrchol. V nadcházejících měsících inflace zřejmě zvolní s tím, jak začne působit vysoká srovnávací hladina spojená zejména s loňským růstem cen pohonných hmot. Ve zbývající časti roku spatřujeme inflaci v okolí 2,5 procenta," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

V březnu byly vyšší zejména ceny některých potravin, zdražila i elektřina a pohonné hmoty. V únoru spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,7 procenta. Proti letošnímu únoru spotřebitelské ceny v březnu vzrostly o 0,2 procenta. Důvodem byly hlavně vyšší ceny elektřiny.

🔊„Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 3,0 %. Jednalo se o nejvyšší meziroční růst od října 2012. Zvýšení bylo ovlivněno např. vyššími cenami brambor o téměř 75 %, elektřiny skoro o 12 % a pohonných hmot přibližně o 2 %,“ říká Pavla Šedivá z ČSÚ ▶️https://t.co/XwRrtjQ6dV — ČSÚ (@statistickyurad) 10. dubna 2019

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že na růst cen působí letos zejména ceny služeb. "Ty sice představují zhruba 35 procent spotřebitelského koše, v letošním roce však rostou poměrně svižně. Hlavní roli v tomto ohledu hrají ceny bydlení, které letos zrychlily a k růstu inflace o tři procenta přispívají zhruba polovinou," uvedl.

Růst inflace je podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka odezvou rychlého růstu ekonomiky v loňském a předloňském roce. "Rychlý růst výroby vedl k vyšší poptávce po pracovních silách a při vyčerpané zásobě volných pracovních sil se tento tlak začal přelévat do vyšších mezd. Potom bylo již jen otázkou času, kdy se mzdová inflace přetaví v cenovou inflaci," uvedl. Dnešní údaje o inflaci ovšem nejsou podle něj důvodem k obavám, protože inflace by měla v dalších měsících začít klesat.

"Spolu s přetrvávající napjatou situací na trhu práce i slabší korunou podle našeho názoru inflace vytváří prostor pro další růst úrokových sazeb. K jejich zvýšení by mohlo dojít hned na nejbližším zasedání bankovní rady počátkem května. Faktorem, který by však tento krok mohl zvrátit, je nepříznivá ekonomická situace v zahraničí. Centrální bankéře znepokojuje zejména vývoj v sousedním Německu," upozornil analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. I on očekává, že ve zbytku letošního roku inflace bude postupně zpomalovat a se přibližovat k dvouprocentnímu cíli České národní banky.