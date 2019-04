Česko zůstane žluté, výroba příměsí do bionafty loni strmě stoupla

V Česku se loni vyrobilo 194.278 tun látek používaných jako příměsí do bionafty nebo biosložek do směsné motorové nafty. Meziroční nárůst činí 23,4 procenta. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Tuzemská spotřeba takzvaných methylesterů mastných kyselin (FAME) naopak meziročně klesla o 16,9 procenta na 229.410 tun. Vývoz FAME z Česka loni meziročně vzrostl čtyřnásobně na 74.448 tun, dovoz naopak klesl o pětinu na 110.434 tun.