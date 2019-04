Babiš zdrbal Zemanovu Čínu. Prezidentovi se to nebude líbit

"My jsme se viděli naposledy loni na stejné akci 16+1 v Sofii. A musím konstatovat, že za ten rok, co jsme se neviděli, se ten byznys pohnul hlavně ve prospěch Číny," uvedl po zhruba patnáctiminutovém bilaterálním jednání Babiš. "Čína mezi rokem 2017 a 2018 navýšila prodeje do České republiky o šest miliard dolarů, kdežto naše vývozy stouply jenom o 160 milionů," dodal.

Babiše do Chorvatska doprovázejí i podnikatelé z více než 20 českých firem z oblasti leteckého průmyslu, stavebnictví, gastronomie, vzdělávání nebo realit. Zúčastní se dvoustranných jednání se zástupci podniků z 15 evropských států a Číny.

Cílem platformy 16+1 je prohlubování ekonomické spolupráce. Vedle Česka je do ní zapojeno dalších deset členských zemí Evropské unie (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a pět států mimo unii (Albánie, Bosna, Severní Makedonie, Černá Hora a Srbsko). Česko loni hostilo investiční fórum platformy na Pražském hradě. Jak Babiš uvedl ještě před odletem do Chorvatska, platforma se nyní rozšíří ještě o Řecko.

V minulosti byla platforma 16+1 kritizována zejména ze strany Bruselu, ale i Berlína. Západoevropské země opakovaně vyjadřovaly obavy, že rozvíjení kontaktů této skupiny oslabuje jednotu společné zahraniční politiky EU vůči Číně. Čínský premiér Li Kche-čchiang ale už v minulosti několikrát zdůraznil, že platforma 16+1 nemá za cíl rozdělit Evropskou unii.