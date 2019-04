Babiš se rozčílil: Do Číny všichni chodí jak na klavír, český export je roztříštěný

"Jde o to, aby zastupování bylo na jednom místě. Ať se spojí CzechTrade s CzechInvestem, ta doba se změnila. Teď tam zase vymysleli Tým Česko. Co to je?" řekl český premiér a kritizoval v této oblasti "věčný souboj mezi ministerstvem zahraničí, průmyslu a obchodu a ještě ministerstva pro místní rozvoj".

Babišova slova potvrdil i jeden z účastníků podnikatelské mise Georgi Bidenko z malé české rodinné společnosti Environment Commerce CZ. "Vzhledem k množství agentur nebylo jasné, na koho se obrátit," uvedl s tím, že si raději sám našel čínskou firmu a obchod dojednal s pomocí čínské ambasády. Vše se mu podařilo do půl roku a dnes bude v Dubrovníku podepisovat s čínskou stranou kontrakt na výstavbu dvou čistíren odpadních vod ve dvou čínských provinciích v celkové hodnotě 220 milionů juanů (téměř 743 milionů Kč). Projekt by měl být hotový do roka, řekl Bidenko na dotaz ČTK.

V Dubrovníku začalo zasedání zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Číny. Účastní se Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a nově Řecko pic.twitter.com/wAvBnFxFLx — Úřad vlády ČR (@strakovka) 12. dubna 2019

Babiš se již ve čtvrtek na okraj summitu setkal se svým čínským protějškem Li Kche-čchiangem. Po jednání uvedl, že čínské investice v České republice zatím nejsou na zcela uspokojivé úrovni. Zároveň dodal, že je třeba, aby se "bezpočetné návštěvy a kontakty promítly i do byznysu".

"Když jsem se díval na čísla obchodní výměny, tak to není žádná sláva," řekl Babiš, kterého v Chorvatsku doprovází přes 20 českých podnikatelů. Dodal, že Čína mezi rokem 2017 a 2018 zvýšila prodeje do České republiky o šest miliard dolarů, kdežto "naše vývozy stouply jenom o 160 milionů".

"Určitě bychom byli rádi, kdyby čínské firmy u nás participovaly na nějakém PPP projektu. Že by si například vzali dálnici Praha-Tábor," uvedl Babiš. Na PPP projektu se společně podílí soukromý i veřejný sektor. "To by nám určitě pomohlo," dodal premiér s tím, že doufá, že se obchodní vztahy mezi ČR a Čínou ještě zdynamizují po návštěvě českého prezidenta Miloše Zemana v Číně, která je plánovaná na konec dubna.

"To saldo mě rozčiluje. Rád pomůžu, ale musí to být konkrétní. Musíte konkrétně vědět, co byste tam prodali," zopakoval dnes před českými podnikateli předseda vlády. "Já nevím, jak to tam funguje v té Číně. Všichni tam chodí jak na klavír. To jsou masy delegací, znovu a znovu, a já se vždycky ptám: Co z toho vypadlo? Co jste tam prodali?" dodal.

"Čína je obrovský trh, měli bychom vědět, co chceme a co nám v tom brání. Vy byste to měli vědět," vzkázal Andrej Babiš českým podnikatelům. Zároveň doplnil, že až nastoupí do funkce nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, rád by s ním téma agentur na podporu exportu a celé zahraniční sítě probral a našel nějaké řešení. "Důležité ale rovněž je, abychom měli informace od vás, z terénu," dodal český premiér.