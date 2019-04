Aircraft Industries loni utržil dvě miliardy korun, prodal 14 letadel

Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries (AI) loni dosáhl tržeb 2,03 miliardy korun za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží. Je to zhruba o 128 milionů Kč více než v roce 2017. Vliv na pozitivní hospodaření firmy za loňský rok měla především dodávka 13 letadel L-410 do Ruska a jednoho do Arménie. Předloni firma na ruský trh, který je pro ni stěžejní, vyvezla 11 letadel, v roce 2016 jich bylo devět. Zisk společnosti za loňský rok činil přes 219 milionů korun, meziročně asi o 24 milionů Kč méně. Vyplývá to z výroční zprávy firmy uveřejněné ve Sbírce listin.