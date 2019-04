Blíží se rozkol ve vládě? ČSSD navrhne ANO vyšší zdanění bank

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sociální demokraté navrhnou dnes koaličnímu hnutí ANO vedle zavedení digitální daně či navýšení některých spotřebních daní zdanění bankovních aktiv. Novinářům to před jednáním kabinetu řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Díky konkurenci podle Maláčové banky případné zvýšení daně nepřenesou na klienty, naopak by to bylo osvěžení pro celý trh. Parametry daňové změny nechtěla Maláčová před večerním jednáním koalice předjímat.