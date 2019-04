Se Zemanem poletí do Číny 60 podnikatelů, příležitost větří minipivovary

"Podnikatelskou delegaci budou tvořit zástupci firem působících ve výrobě speciální železniční techniky, těžkých frézovacích a vyvrtávacích strojů, dodavatelé minipivovarů, lékařských přístrojů a zařízení do nemocnic, kovového nábytku, cestovní kanceláře, mezinárodní přepravci a několik českých výrobců lehkých letadel," uvedl Diro.

V delegaci jsou podle něj zastoupeny také podniky, které se zabývají estetickou medicínou, průmyslovou automatizací a robotizací nebo vývojem informačních systémů a optických přístrojů. Zúčastní se i zástupci asociací působících v logistice a sportu.

Čeští podnikatelé se zúčastní dvou podnikatelských fór. První se bude konat v pátek 26. dubna v Pekingu, druhé o den později v městě Tiencin. Hospodářská komora podle Dira také plánuje jednání delegace s největší čínskou platformou pro elektronický obchod JD.com a seminář ve městě Lang-fang. Během mise se uskuteční za účasti podnikatelů také slavnostní otevření české expozice na Beijing Expo, dodal. Náklady na cestu si hradí podnikatelé.

Hospodářská komora uvedla, že se od roku 1999 do loňska zvýšil český vývoz do Číny 27krát na asi 56 miliard korun. "Potenciál, který čínský trh nabízí, české firmy ale nevyužívají dostatečně," podotkl Diro. Svědčí o tom podle něj statistiky vývozu, podle kterých do Číny míří jen desetina procenta exportu. "Velkou šanci uspět na dnes už náročném čínském trhu najdou spíše výrobky vysoce sofistikované, těžko okopírovatelné hi-tech produkty a technologie s vysokou přidanou hodnotou," uvedl.

Hospodářská komora také uvádí, že za loňský rok navštívilo Českou republiku 618.000 čínských turistů a jejich počet za posledních šest let vzrostl čtyřikrát.

Jedním z témat mise bude projekt nové Hedvábné stezky. Zabývat se jím bude summit, který plánuje Zeman navštívit. Český prezident projekt opakovaně podpořil, přál by si, aby do něj byla zapojena Česká republika. Další politici před ním naopak varují, obávají se rostoucího vlivu Číny.

Zeman odletí již na pátou návštěvu Číny. Podnikatelé ho doprovázeli i při předešlých cestách. Prosazováním ekonomické spolupráce s Čínou je český prezident znám. Symbolem se stala spolupráce s čínskou firmou CEFC Europe, která v Česku uskutečnila řadu akvizic. Jejího zakladatele Jie Ťien-minga jmenoval svým poradcem. Na tomto místě ho nechal i poté, co Jie Ťien-ming skončil v čínském vězení a firmu převzal čínský státní podnik CITIC.

Zeman sliboval, že do České republiky přijdou mnohamiliardové investice, podle České národní banky jsou ale výrazně nižší. Čínské investice minulý týden kritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého nejsou na uspokojivé úrovni. Je podle něj třeba, aby se "bezpočetné návštěvy a kontakty promítly i do byznysu". Poukázal také na to, že český vývoz do Číny stoupá výrazně pomaleji než čínský do ČR.