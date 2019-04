Aircraft Industries dokončil zalétávání prvního letounu L-410 NG, poputuje do Ruska

S novým strojem, který má maximální dolet až 2500 kilometrů, se podle ní firma bude snažit prorazit na všech dostupných trzích. Zákazníky bude hledat mimo jiné v severní Americe, jihovýchodní Asii nebo Austrálii. "Všude tam, kde jsme zjistili, že by zákazník potřeboval daleko větší dolet, tak tam směřují naše nabídky, naše dotazy. Už teď vidíme, že ten zájem je," uvedla Plšková.

Modernizovaný letoun zvládne zdolat téměř dvojnásobnou vzdálenost než starší verze bez nutnosti tankování. Uveze až 19 pasažérů, případně přes dvě tuny nákladu. Podle hlavního konstruktéra společnosti Miroslava Pešáka může vzlétat a přistávat na krátkých i nezpevněných drahách a zvládne i provoz ve vysokých teplotách a vysokých nadmořských výškách.

Letadlo má oproti nyní sériově vyráběnému stroji L 410 UPV-E20 také zhruba dvojnásobný zavazadlový prostor. Díky výkonnější pohonné jednotce dosáhne rychlosti až 417 kilometrů za hodinu. "Co ocení cestující je snížení maximálních otáček vrtule, což vede k menšímu hluku jak uvnitř kabiny, tak zvenčí. Zvýšili jsme i životnost letounu z 20.000 letových hodin až na 40.000 hodin," řekl Pešák.

Vývoj letounu L-410 NG začal v roce 2010 a stál přes 568 milionů korun. Na sklonku roku 2017 firma získala potřebnou certifikaci a loni zahájila jeho sériovou výrobu, která je podle Plškové složitá. "Musíte zaručit, že vyrobíte stejné opakovatelné kusy. Takže to doladění nám chviličku opravdu trvalo. Ale teď už víme, že to půjde, že jsme schopní to vyrábět, takže myslím si, že se nám ten trh otevře," řekla generální ředitelka. Ve srovnání s prototypem, který společnost dokončila v roce 2015, je podle ní u prvního sériově vyrobeného letounu asi 800 změn.