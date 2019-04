Většina Čechů šetří na horší časy. Čeho se ale nehodlají vzdát? Čtěte průzkum

Na otázku, co dělají, pokud se rozhodnou šetřit, nejvíce (43 procent) Čechů odpovídá, že nekupují zbytečné věci, jako nadmíru oblečení, sladkosti, alkohol nebo cigarety. Výdaje za sport, kulturu a chození do společnosti si odepře 24 procent účastníků průzkumu.

Rozvážnějším nakupováním oblečení by své výdaje omezilo 60 procent dotázaných. Téměř 70 procent Čechů by omezilo hlavně stravování v restauracích a mimo domov, aby ušetřili.

Češi často šetří peníze nákupy v akcích. "Slevy vyhledává bezmála polovina žen a třetina mužů," uvedl ředitel retailové sekce ING Radek Sedlář. "Odpustit si dovolenou nebo jen zvolit levnější variantu dokáže pouze 3,7 procenta Čechů. Desetina z těch, kteří si spoří na dovolenou, přiznává, že se zároveň kvůli dovolené ještě zadlužuje," dodal.

Čísla z průzkumu dál odhalují, že desetina populace si spoří na bydlení a rekonstrukci, zhruba pět procent pro své děti nebo rodiče. Další desetina si spoří na konkrétní věc jako automobil, pračku nebo notebook. Takoví střadatelé se najdou nejvíc mezi mladými do 29 let a lidmi bez maturity.

Nad svými příjmy a výdaji uvažuje přes 50 procent dotázaných, nejčastěji spadají do věkové kategorie do 30 let. Pravidelně si spoří až 96 procent z nich, výrazně se ale neomezují. Více než čtvrtina Čechů nerada utrácí a zvažuje každý svůj výdaj, polovinu z nich tvoří lidé s příjmy domácnosti do 20.000 Kč. Zřídkakdy se mezi Čechy najdou tzv. požitkáři - absolutně se neomezují jen tři procent lidí.

Průzkum provedla agentura STEM/MARK mezi 500 respondenty.