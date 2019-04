Za řízek si připlatíme. Výkupní cena prasat šla na jatkách nahoru, zdražili i výrobci

Za globálně rostoucími cenami je především africký mor prasat v Číně, kde podle některých informací zdecimoval polovinu chovů. Poptávka Číny po dovozu se tak zvýšila. Česko navíc musí ve velkém spoléhat právě na dovoz, protože čeští chovatele vyrobí jen necelých 40 procent tuzemské spotřeby.

Podle některých zemědělců by mohl nedostatek vepřového vrátit výkupní ceny na úroveň, která bude pro zemědělce rentabilní. Dlouhodobě se totiž ceny pohybovaly na hranici rentability či pod ní.

"Hranice je zhruba na 30 korunách za kilogram živého prasete. V takovém případě jsme na nule či v mírném zisku. Takže pokud by vydržela současná cena přesahující 32 korun za kilo živého prasete alespoň půl roku, bylo by to dobré. Obvykle se však (ceny) často měnily," řekl Menšík.

Ceny se obvykle uvádějí buď za živé prase, nebo za mrtvé prase. "Jatka cenu mrtvého vypočítávají jako násobek ceny živého a koeficientu 1,285 či 1,3," vysvětlil Menšík. Zatím je však v optimismu opatrný. "Výrazně zvýšený zájem o prasata zatím necítím," řekl Menšík.

Podle předsedy Agro Miroslav Radka Janečka je možné, že současný stav ještě několik dnů vydrží, protože je otázka, jaké mají největší zpracovatelé a producenti zásoby vepřového.

Zatímco odběratelé dovozového vepřového mohou mít v budoucích týdnech problémy s nedostatkem, například Steinhauser, který má i vlastní jatka, se obávat nemusí. "Prasata kupujeme v regionu, tedy z jižní Moravy a Vysočiny," řekl Steinhauser.

Zvýšený zájem o české vepřové pocítil Janeček. Miroslavský podnik má totiž již několik let masnu zásobovanou svým masem v Brně-Černých Polích. "Už jedeme na hraně kapacity, zatím jsme nezdražovali," řekl Janeček.