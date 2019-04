Velký přehled obchodů: Kde nakoupit o svátcích a o víkendu

Většina velkých nákupních řetězců má v pátek navzdory státnímu svátku otevřeno jako ve kterýkoliv jiný den. Podobně tomu je i o víkendu, kde si lidé mohou před pondělním svátkem naposledy nakoupit. Během velikonočního pondělí se ale naopak obchody zavřou.

V obchodech Tesco bude otevřeno podle běžné otevírací doby od 7 do 22 hodin. I Billa nabízí po dobu víkendu stejnou otevírací dobu od 7 do 20 hodin. Ve stejný čas můžete navštívit prodejnu také v sobotu. V neděli je otevřeno od 8 do 20 hodin.

Albert také zachovává standardní otevírací dobu od 7 do 22 hodin, a to jak v pátek, tak o víkendu. Lidl má rovněž otevřen podle standardní doby od 7 do 21 hodin v pátek a v sobotu, v neděli od 8 hodin.

Kaufland otevírací dobu dokonce prodloužil. V pátek má obchody otevřené od 7 do 23 hodin. V sobotu a v neděli pak do 22 hodin. V Penny Marketu zákazníci nakoupí od 7 do 21 hodin v pátek i o víkendu.

V pondělí naopak lidé nenakoupí téměř nikde. Může za to zákon z roku 2016, který omezuje otevírací dobu obchodů větších než 200 metrů čtverečních během vybraných státních svátků. Mezi ně patří i Velikonoční pondělí.