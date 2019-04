Na česko-vietnamském fóru jedná přes 160 firem, uzavřou memoranda

Dohodu o spolupráci o větrné elektrárně podepíšou zástupci Lidového výboru provincie Ha Tinh a české společnosti Danvit Express. Memorandum o porozumění na spolupráci při přípravě přímého letu mezi hlavními městy Prahou a Hanojí pak podepíšou zástupci Letiště Praha a Bamboo Airways. Po poledni, na závěr fóra, podepíšou dohodu o spolupráci mezi oběma institucemi prezident SP ČR Jaroslav Hanák a předseda Vietnamské obchodní a průmyslové komory Vu Tien Loc.

"Vietnam je druhou nejrychleji rozvíjející se ekonomikou v jihovýchodní Asii. České firmy zde mohou najít mnoho obchodních příležitostí například v energetice, při rozvoji tamní dopravní infrastruktury nebo ve strojírenství. Velký potenciál také vidíme ve spolupráci obou zemí v aplikovaném výzkumu," uvedl dnes Hanák. Kromě vietnamského premiéra Phuca pozdraví účastníky fóra také český premiér Andrej Babiš (ANO) a ministři průmyslu a obchodu obou zemí.

Svaz průmyslu dnes dále uvedl, že aktuálně začíná připravovat do Vietnamu podnikatelskou misi, která doprovodí na oficiální návštěvě ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Uskutečnit by se měla v září. Naposledy SP ČR vycestoval spolu s deseti firmami do Vietnamu s náměstkem ministra průmyslu a obchodu v dubnu loňského roku. V roce 2017 tam pak pod vedením svazu doprovázelo na oficiální návštěvě prezidenta republiky na 60 zástupců firem.

Podle Českého statistického úřadu je v Česku zhruba 61.000 Vietnamců. Po Ukrajincích a Slovácích tvoří třetí nejpočetnější menšinu v Česku. ČR má s Vietnamem dlouhodobě obchodní deficit. Český export v roce 2018 dosáhl podle Českého statistického úřadu tři miliardy korun, import z Vietnamu byl 22 miliard korun. Deficit Česka tak v loňském roce činil zhruba 19 miliard korun.

V roce 2017 převažovaly v českém vývozu do Vietnamu zbraně a střelivo, optické přístroje, elektrické kondenzátory a chemikálie. K hlavním dovozním položkám z Vietnamu patřily obuv, mobilní telefony, procesory a díly pro motorová vozidla.

Premiér @AndrejBabis přivítal na zahradě Strakovy akademie předsedu vlády Vietnamu Nguyena Xuana Phúce. Spolu s delegacemi budou jednat o vzájemných vztazích a zahájí Česko-vietnamské podnikatelské fórum. pic.twitter.com/FWi3Mojxsk — Úřad vlády ČR (@strakovka) 17. dubna 2019

České firmy podle velvyslanectví v Hanoji k březnu 2017 investovaly ve Vietnamu do 34 projektů přes dvě miliardy korun. K největším českým investorům ve Vietnamu patří skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera, která v zemi v roce 2006 otevřela své zastoupení. Společnost Home Credit ze skupiny PPF, která se v roce 2010 stala jedničkou na vietnamském trhu spotřebitelského úvěrování, v zemi zaměstnává přes 8500 lidí a má distribuční síť čítající 7000 prodejních míst.

V roce 2015 otevřela ostravská společnost Elmich Group ve Vietnamu továrnu na nádobí, do zahájení provozu investovala přes 430 milionů korun. O dva roky dříve otevřela česká firma Hydra v průmyslové zóně Quang Nam závod na výrobu kondenzátorů, investice dosáhla 158 milionů korun.