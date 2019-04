Státní buzerace? EET se zavede i do dalších odvětví, zákon je před schválením

Kabinet reagoval předlohou zejména na rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění elektronické evidence tržeb zrušil. Novela rozšiřuje evidenci na další obory, které jí dosud nepodléhaly, třeba na služby řemeslníků. Části podnikatelů má ale novela usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat bez připojení k internetu.

Díky novele EET klesnou daně o další 3,4 mld. Kč. V souvislosti s náběhem chybějících oborů podnikání totiž snižujeme DPH na 10 % u některých řemeslných a odborných služeb, prodeje točeného piva, stravování a podávání nealkoholických nápojů nebo vodného a stočného. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) 17. dubna 2019

Pokud nebude předloha zamítnuta, což není pravděpodobné, občanští demokraté chtějí, aby Sněmovna hlasovala ve finále o výjimce pro každou jednotlivou profesi, které se další vlny zavádění EET mají týkat. Je jich více než 700. Pozměňovací návrhy podali také poslanci Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů.

Týkají se mimo jiné zrušení dalších vln zavádění evidence a různých výjimek, třeba na prodej burčáku, vánočních stromků, jmelí, pomlázek, kraslic nebo předvánoční stánkový prodej sladkovodních ryb. Další úpravy se týkají třeba vynětí lékařských ambulancí z EET nebo výjimky pro podnikatele, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty, případně pro živnostníky s ročním obratem do 200.000 korun, do půl milionu korun, případně do 750.000 korun.

Invaze všemocného státu do našich životů vrcholí, takže EET se má podle vlády nově vztahovat třeba i na pohřby. Pamatujete se ještě na buzeraci finančních úřadů ohledně svateb? Tak si nezapomeňte schovat účet za kremaci tetičky... — Martin Kupka (@makupka) 17. dubna 2019

"Další prodlužování nepřijetí EET je proti zájmům této země, proti zájmům podnikatelů," řekla poslancům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle poslance ODS Jana Skopečka však EET podnikatelské prostředí nenarovnává, jak říká vláda, ale komplikuje.

"Uvrhujete ty nejmenší do zbytečných represí," prohlásil na adresu vlády a její novely bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Podle pirátského poslance Ondřeje Profanta je EET zneužíváním moderních technologií k šikaně vlastních obyvatel.

Část pozměňovacích návrhů se týká daně z přidané hodnoty. Lidovec Marian Jurečka chce zařadit do nižších sazeb například biopotraviny, palivové dřevo nebo výstavbu a opravy bytů. Vládní norma posouvá do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Rozpočtový výbor už dřív podpořil návrh na snížení daně z přidané hodnoty na elektronické knihy a audioknihy z 21 na deset procent.

Jurečka podal i návrhy ke zvýšení limitu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na 1,5 milionu i na dva miliony korun. Nyní činí jeden milion korun.