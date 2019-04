Piráti vyhlásili boj daňovým rájům. Odliv peněz hodlají řešit na třech úrovních

Podle pirátského poslance Jana Lipavského je absurdní, že do zemí, které nespolupracují s unií v daňových otázkách, tečou peníze z veřejných zakázek. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek proto navrhl, aby se v České republice zveřejnil rejstřík konečných vlastníků, a tím se ukončilo anonymní vlastnictví firem.

"Můžeme jít ještě dále, hledat takové legislativní úpravy, které upraví zákon o zadávání veřejných zakázek, případně zákon o rozpočtových pravidlech. Aby i dotační programy, které udělují ministerstva různým firmám na všechny možné aktivity, nemohly jít do firem, které jsou vlastněny v daňových rájích," řekl Lipavský. V souvislosti s tím podal interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO).

Zásadním problémem jsou podle lídra kandidátky Pirátů pro květnové volby do Evropského parlamentu Marcela Kolaji daňové úniky digitálních gigantů. Proto Piráti podporují zavedení digitální daně na úrovni Evropské unie, blokují to ale země jako Irsko či Lucembursko.

Zavedení této daně na národní úrovni, na kterém se dohodla i vládní koalice ANO a ČSSD, má podle Kolaji omezení. "Pouze na národní úrovni by se mohlo stát, že například digitální společnosti, které by tuto daň jinak měly platit, by se mohly vyhýbat placení daně například tím, že by prodávaly reklamu přes prostředníky. Tím by nenaplnily podmínku pro výši celosvětových příjmů, aby digitální daň platily," poznamenal.

Digitální společnosti jako Facebook, Google nebo Amazon odvádí daně v daňových rájích. Tyto firmy podnikají i na území Česka, mají tu miliony uživatelů a obří zisky. Řešením je zavedení digitální daně na evropské úrovni. @PiratKolaja https://t.co/js9ENqmBTM — Piráti (@PiratskaStrana) 17. dubna 2019

Mikuláš Ferjenčík zmínil, že i ČR je v jedné oblasti daňovým rájem, a to kvůli osvobozenému příjmu z prodeje cenných papírů nebo při zrušení podílového fondu. "Tedy pokud prodáte prosperující společnost prostřednictvím prodeje cenných papírů, které představují podíl v této společnosti, z tohoto příjmu neodvedete na daních ani halíř," uvedl. Piráti proto připravili návrh, který toto osvobození bude limitovat do výše příjmu 20 milionů korun. Mělo by to podle nich přinést několikamiliardové výnosy ročně.

Společně s touto změnou pirátští poslanci v zákoně, který chtějí předložit do konce týdne, navrhují zvýšení základní daňové slevy na poplatníka na 30.000 korun. V současnosti činí 24.840.

Jako daňové ráje se označují země s nízkým nebo žádným zdaněním zahraničních firem. Cílem vlád těchto zemí je přilákat zahraniční kapitál. Český stát podle analytiků přichází kvůli daňovým rájům až o desítky miliard korun ročně.