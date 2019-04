Zlevněná vejce? Chyták. Před Velikonocemi jsou nejdražší za sedm let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vejce ve slevových akcích dva týdny před Velikonocemi byla nejdražší za posledních sedm let. Vyplývá to z analýzy letáků, kterou provedla společnost Česká distribuční doručující akční letáky od obchodních řetězců. Řetězce totiž častěji zařazují do slev prémiová vejce. Meziročně zlevněná vejce zdražila o 23 procent a průměrně stála 3,07 koruny za kus. Firma analyzovala letáky sedmi největších řetězců.