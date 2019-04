Legalizace prostituce by miliardy nepřinesla, míní Schillerová

"Pokud chce prostitutka nebo prostitut svou činnost provozovat legálně, odvádět daně, být veden v systému sociálního pojištění, pak svou činnost provozuje jako osoba samostatně výdělečně činná pod jinou živností," uvedla ministryně.

Tito lidé chtějí podle ní zůstat v anonymitě a žádná nová "škatulka" nepomůže. "Škatulka znamená, že bychom museli udělat takovou živnost, ženy by se musely zaregistrovat, to prostě nikdo neudělá z povahy věci," podotkla Schillerová.

Na základě čtyři roky starých odhadů hodnoty a nákladů služeb prostituce, jak je provedl Český statistický úřad, ministryně uvedla, že celkový přínos legalizace prostituce do státního rozpočtu by mohl činit na daních a sociálních odvodech kolem 560 milionů korun ročně. Ve skutečnosti by byl podle ní nižší, neboť část poskytovatelek a poskytovatelů příjmy daní.

Myšlenku regulace prostituce nedávno oprášili opoziční Piráti. Z maďarských dat odhadli, že by její zdanění vyneslo miliardu korun ročně.

Sněmovna se návrhy na legalizaci prostituce zabývala v minulosti několikrát. Překážkou je mezinárodní úmluva z 50. let minulého století.

Česku poskytuje placené sexuální služby podle odhadů neziskové organizace Rozkoš bez rizika zhruba 13.000 žen, víc než polovina z nich jsou přitom matky samoživitelky. Průměrný věk prostitutky je 30 let a Češky tvoří 82 procent sexuálních pracovnic. Organizace ale upozorňuje na to, že tyto údaje je třeba brát s rezervou.