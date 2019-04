Podíl dieselů by mohl klesnout až ke 20 procentům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Podíl nových aut s dieselovým motorem prodávaných na českém trhu by se mohl během příštích tří let snížit až ke 20 procentům ze stávajících 28 procent. Ještě v roce 2017 to přitom bylo 38 procent, tedy o deset procentních bodů více. ČTK to řekl partner EY pro automobilový průmysl Petr Knap.