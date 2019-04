Česko poslalo do rozpočtu EU 565,4 miliardy korun. Dostalo mnohem víc

ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 94,9 miliardy korun a odvedla do něj 49,6 miliardy korun. Z rozpočtu Evropské unie tak získala o 45,3 miliardy Kč více, než do něj odvedla. Předloni tzv. čistá pozice ČR činila 56 miliard Kč.

Největší část z prostředků z rozpočtu EU Česká republika získala skrze evropské strukturální fondy a Fond soudružnosti. Ty napomáhají k vyrovnávání regionálních rozdílů v EU. Díky nim se realizuje celá řada operačních programů, které jsou zaměřeny například na posílení rozvoje a podporu malých a středních podniků, zvýšení kompetencí a znalostí aktivního obyvatelstva stojícího mimo trh práce či zkvalitnění životního a obytného prostředí v našich městech.

Druhá největší částka od unie putuje do zemědělství. Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti loni činily 60,2 miliardy Kč. Příjmy ze Společné zemědělské politiky byly 30 miliard Kč, z toho přímé platby 21,6 miliardy korun.

Stejně jako ČR byly v uplynulých letech čistými příjemci i další země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie, Itálie nebo Velká Británie. V roce 2017 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 10,7 miliardy eur (zhruba 275 miliard Kč) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o 8,6 miliardy eur více, než do něj odvedlo.

Rozpočet EU je každoročně navrhován Evropskou komisí a schvalován tzv. rozpočtovou autoritou, tedy Radou EU a Evropským parlamentem. Musí být vždy sestaven jako vyrovnaný, příjmy se tedy musí rovnat výdajům. Roční výdaje nesmí přesáhnout stropy dané víceletým finančním rámcem pro jednotlivé roky a nesmí překročit limit vlastních zdrojů stanovený na 1,23 procenta HND EU. Víceletý finanční rámec na období 2014-2020 činí na závazky 1,087 bilionu eur a platby do výše 1,025 bilionu eur.

Rozpočet Evropské unie pro rok 2018 počítá se závazky ve výši 160,1 miliardy eur (přes 4,24 bilionu Kč) a platbami 144,7 miliardy eur (3,84 bilionu Kč). Pro letošní rok byly schváleny platby v objemu 148,2 miliardy eur (zhruba 3,8 bilionu Kč). Výdaje rozpočtu EU směřují nejvíce do oblasti zemědělství a životního prostředí (39 procent), na snižování rozdílů mezi státy či regiony EU a posilování jejich rozvoje (34) procent).

Na administrativu EU, kam spadají náklady na chod všech orgánů EU a náklady na překladatelské a tlumočnické služby jde šest procent výdajů. Loni to bylo 9,7 miliardy eur.

