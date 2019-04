Developeři chtějí platit třetinu infrastruktury u svých projektů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Developeři chtějí financovat třetinu nákladů na výstavbu navazující infrastruktury u svých projektů. Jde zejména o parkovací místa a parky. Zhruba desetina by podle nich měla připadat na město, o zbytek by se měl postarat stát. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research mezi 40 developery.