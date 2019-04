Češi chtějí luxus v oblacích, zájem o letenky do prémiové třídy roste

Zájem cestujících o let ve vyšší třídě stoupá podle prodejců dlouhodobě. Týká se to především dálkových linek. "Na dálkových letech cestující více zvažují výběr mezi ekonomickou nebo vyšší třídou a jsou více ochotni si připlatit za vyšší komfort," řekla obchodní ředitelka letenek Student Agency Věra Janičinová.

Podle ředitele letenkového portálu Letuška.cz Josefa Trejbala roste počet lidí, kteří se zajímají nejen o to, kdy se kam dostanou, ale také o cestovní komfort. Týká se to zejména firemních zákazníků. "Firmy si jsou dobře vědomy, že není příliš efektivní, aby zaměstnanci po celodenním cestování dorazili na schůzku unavení. Preferují proto často přímé lety a luxusnější cestovní třídy," řekl Trejbal.

Jeho společnost loni prodávala letenky do prémiových tříd především na cesty do USA, dále do Dubaje, Šanghaje, Sydney a Hongkongu. Vedle manažerů podle něj přibývá lidí, kteří vyšší třídy vyhledávají při cestách na dovolenou. "Jejich dovolená tak v podstatě začíná již na letišti," dodal.

Martina Hrnčířová ze společnosti Orbix, která je součástí supiny Student Agency, připomněla, že na rostoucí zájem o prémiové třídy zareagovali i dopravci. Někteří z nich v posledních letech začali zavádět mezitřídy mezi klasickou ekonomickou a obchodní třídou.

Letenkový portál Letuška.cz provozuje společnost Asiana. Firma na začátku roku oznámila, že loni prodala 691.000 letenek v hodnotě 6,3 miliardy korun. Meziročně šlo téměř o dvojnásobek.

Její největší konkurenti na letenkovém trhu přesná čísla prodejů neuvedly. Společnost Student Agency zaznamenala podle mluvčí Alžběty Nečasové mírný růst prodejů. Další brněnský prodejce letenek Kiwi.com avizoval nárůst prodejů o 47 procent.