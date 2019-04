Nákup v e-shopu: Dle čeho se Češi rozhodují? Většinu zajímá toto tlačítko

"Studie potvrzuje to, co v Alze aplikujeme od počátku jako jeden ze základních stavebních pilířů. A to je zboží skladem přímo u nás a následně co nejrychlejší dodání přímo k zákazníkovi. Máme mnoho vlastních analýz a průzkumů, která ovlivňují finální rozhodnutí zákazníka a exkluzivní přidané služby, jako je dodání v den objednání a podobně, tento konverzní poměr právě navyšují," řekl IT ředitel Alzy Jiří Schejbal.

Důležitou roli pro zákazníka hraje také registrace při nákupu. Jestliže má e-shop registraci nastavenou jako povinnou, odrazuje od dokončení nákupu 17 procent uživatelů.

"Zákazníci se rozhodují primárně podle velikosti sortimentu a v těsném závěsu je rozumná dostupnost produktu. Proto jsme se od začátku zaměřili na co nejširší sortiment zboží skladem k okamžité expedici zákazníkům a na nabídku nejlepší ceny. Mezi další významné parametry, dle kterých se zákazníci rozhodují, jednoznačně patří kvalita zákaznické podpory," uvedl obchodní ředitel on-line drogerie Ageo.cz Aleš Urbánek.

Zhruba čtyři z pěti zákazníků na stránkách e-shopu čekají tlačítko "vložit do košíku" a 89 procent považuje za správné chování zobrazení potvrzení, že zboží v košíku je. Tři čtvrtiny uživatelů chtějí znát cenu za dopravu ještě před zahájením objednávky.

Tržby tuzemských internetových obchodů stouply loni meziročně o 17 procent na 135 miliard korun. O víc něž 3000 vzrostl také počet e-shopů na českém trhu, aktuálně jich je 43.500.