CzechTrade a CzechInvest se sloučí do konce pololetí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sloučení vládní agentury na podporu exportu CzechTrade a agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest je de facto dokončeno. Na tiskové konferenci to dnes řekla končící ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO). Chybí podle ní formální krok, a tím je spojení obou agentur. To by se mělo stát po jejich přestěhování, což se podle ministryně plánuje do konce pololetí letošního roku. Úspory zatím činí 70 milionů korun, uvedla.