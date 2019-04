Číňané utíkají z Česka, ubylo firem i kapitálu

Českých firem vlastněných majiteli s platnou čínskou adresou ubylo proti loňskému září téměř o stovku, meziročně o víc než 140. V prosinci 2012 takových firem bylo 2301.

Z dat Bisnode také vyplývá, že objem čínského kapitálu v základním jmění českých firem byl v březnu ve srovnání s loňským zářím nižší o 447 milionů korun. Loni v září byl za poslední léta nejvyšší. Meziročně čínského kapitálu ubylo o 26,8 milionu korun. Nejméně za posledních sedm let ho v základním jmění českých firem bylo v prosinci 2013, kdy nedosahoval ani dvou miliard korun.

Zeman v minulosti při schůzkách s čínskými představiteli sliboval čínské investice za více než 200 miliard korun. Nynější investice sám prezident minulý týden v rozhovoru s čínskou televizí CCTV označil za "velmi, velmi nízké". Desítky miliard korun investic a úvěrů by měla přinést memoranda podepsaná dnes při zahájení páté Zemanovy návštěvy v Číně ve funkci prezidenta.

Například zástupci Bank of China a společnosti CITIC dnes podepsali memorandum o investicích v České republice. Podle kancléře Vratislava Mynáře by měly v příštích dvou letech dosáhnout jedné miliardy dolarů (asi 23,1 miliardy korun). V přítomnosti prezidenta Zemana byla zároveň podepsáno memorandum mezi Bank of China a Hospodářskou komorou ČR. Banka v něm podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého slibuje českým firmám úvěrový rámec až dvě miliardy dolarů (asi 46,2 miliardy korun).