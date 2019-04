Zeman sliboval Česku miliardy z Číny. Výsledek je žalostný

Jednání o investicích byla na programu cest prezidenta Miloše Zemana do Číny od samého začátku, už při první z nich v říjnu 2014 uzavřeli čeští zástupci s čínskými partnery řadu smluv a memorand. Mezi nimi bylo zejména ohlášení strategické spolupráce mezi česko-slovenskou investiční skupinou J&T a čínskou společností CEFC. Číňané měli získat třetinový podíl v J&T Bance, za což měli zaplatit asi 19,4 miliardy korun. Navíc své investice přislíbili zdvojnásobit až na 38 miliard Kč.

Obchod CEFC s J&T sice nakonec nedopadl podle představ, i kvůli nesouhlasu ČNB, celkové investice této společnosti nicméně přesáhly 1,5 miliardy eur (skoro 39 miliard Kč). CEFC koupila podíly v několika firmách. Získala téměř stoprocentní podíl ve fotbalovém klubu SK Slavia Praha, stoprocentní podíl ve stadionu v Edenu, stoprocentní podíl ve strojírenském a metalurgickém podniku ŽĎAS Žďár nad Sázavou nebo podíly v cestovní kanceláři Canaria Travel a společnosti Lapasan, která ovládá pivovarskou skupinu Pivovary Lobkowicz Group.

Peking. Pan prezident zavítal do Bank of China. Při té příležitosti byla podepsána memoranda o porozumění mezi Hospodářskou komorou ČR a Bank of China, mezi Sev.en Energy a Bank of China a mezi CITIC Europe a Bank of China. pic.twitter.com/7uLJxm7xr7