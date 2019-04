V Česku nastane boom start-upů? Stát dá na jejich podporu rekordní sumu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na podporu start-upů a menších firem půjde v souladu se strategií Česká republika: země pro budoucnost ze státního rozpočtu do roku 2027 šest miliard korun. Celkový objem financí programu, do kterého přispěje také soukromý sektor, by měl být devět miliard korun. Na dnešní tiskové konferenci Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) to řekl její místopředseda Karel Havlíček.