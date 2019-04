Nový český letoun L-39NG se přiblížil k certifikaci, budou další vývojové lety

Připravují se další vývojové lety, začít by měly v létě. Testují se při nich vlastnosti letounu, které jsou podmínkou pro získání certifikace. Jde například o zkoušky výkonů včetně rychlosti a akcelerace, zkoušky systémů v různých letových režimech, zkoušky zatížení i zkoušky vlastností (stabilita, obratnost, odezva letounu na zásahy pilota do řízení). Do vývojových testů Aero zapojí čtyři letouny, z toho dva do letové části a dva do pozemní.

Certifikační úřad poté ověří průběh vývojových zkoušek a na základě kontroly pak uděluje certifikaci. "Dle současných předpokladů by to mělo být v prvním pololetí příštího roku," uvedl Tvrdík.

V březnu se novým generálním ředitelem a prezidentem Aera stal Dieter John, jenž dříve působil ve výkonných manažerských pozicích společností Airbus, Eurocopter či Bombardier Transportation. Funkci finančního ředitele zastává nově Mariusz Kedra. Dříve působil mimo jiné v Unipetrolu.

Aero Vodochody se podle nového vedení bude nadále zaměřovat primárně na vojenské programy, tedy na vývoj a výrobu, opravy, údržbu a modernizaci letounů vlastní výroby. Program L-39NG zůstává prioritou stejně tak jako údržba, opravy a modernizace letounů L-159 a L-39 sloužících v České republice i zahraničí. Společnost bude také pokračovat v rozvoji třetího pilíře své obchodní činnosti jako významný dodavatel leteckých dílů a partner renomovaných leteckých výrobců.

Výroba dílů pro první letouny L-39NG určené zákazníkům začala nedávno. Prvních šest jich bude pro zákazníky připraveno v roce 2020, dalších 12 v roce 2021. Od roku 2022 bude závod schopný dodat 20 strojů ročně, případně i více.

Náběh výroby bude záviset i na tom, jak se podaří dokončit rozjednané kontrakty se zákazníky. Aero má zatím podepsané dohody na 38 strojů L-39NG. Na základě podepsaného kontraktu si například čtyři letouny v bojové verzi objednal Senegal, dokončují se také jednání se státním podnikem LOM Praha, který má zájem o čtyři cvičné letouny.