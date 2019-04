Dlouhý tepe EU: Negativa regulace začínají převažovat nad pozitivy

Dlouhý vyzval k reformám fungování EU, konkrétně zmínil úpravy fungování vnitřního trhu a odstranění skrytého protekcionismu. "Oslavy 15 let členství v EU připomínají situaci na Titaniku, kdy se na palubě tančí, ale v podpalubí už je voda," dodal.

Na dnešní konferenci k výročí 15 let v EU: Vstup do EU byl pro Českou republiku z ekonomického hlediska naprosto klíčový. Za přinosné ho považuje 75 % podnikatelů. EU ale potřebuje jasné reformy, jiná cesta neni možná. pic.twitter.com/jCPajtifgA — Vladimír Dlouhý (@VladimirDlouhy) 29. dubna 2019

Za dlouhodobě přínosné označili členství v unii i další řečníci. "Členství v EU násobně zvýšilo vliv Česka," řekl bývalý eurokomisař a bývalý premiér Vladimír Špidla. Podle eurokomisařky Věry Jourové se ČR posunula, měřeno hrubým domácím produktem, ze 60 procent průměru původní evropské patnáctky na 83 procent. Za negativum označila nesrozumitelnost unie pro občany.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula uvedl, že členství Česka v unii je jednoznačně správné. "Kdo tvrdí opak, měl by definovat, kam chceme patřit," poznamenal. Dodal, že blížící se druhé předsednictví Česka v EU by mělo být plnohodnotné. "Musíme ukázat, že víme, co chceme," podotkl.

Česká republika vstoupila do Evropské unie před 15 lety, 1. května 2004. Podnikatelé i analytici se již shodují na tom, že účast na jednotném evropském trhu bez cel a netarifních bariér je hlavním přínosem vstupu Česka do EU. Opakovaně kritizují regulaci z Bruselu. "Největším a nejcennějším úspěchem evropského projektu, ze kterého významně těží ČR, je jednotný trh," řekla již dříve analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.