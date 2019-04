Piráti navrhli zvýšit daňovou slevu na poplatníka

Roční daňová sleva na poplatníka a na manžela by vzrostla podle novely shodně z nynějších 24.840 korun na 30.000 korun. Piráti návrh zdůvodňují růstem mezd i inflací, přičemž tyto slevy se posledních asi deset prakticky neměnily.

"Relativní význam základní slevy na poplatníka se v čase podstatným způsobem snížil, aniž by byla tato skutečnost poplatníkům jakkoli jinak kompenzována," napsali předkladatelé ve zdůvodnění.

Veřejné rozpočty by podle jejich odhadu přišly na dani z příjmů o 21,9 miliardy korun ročně, z daně z přidané hodnoty by se do nich díky vyšší koupěschopnosti lidí vrátilo 3,4 miliardy korun.

Okolo dvou miliard korun ročně by podle Pirátů přineslo uzákonění 20milionové hranice pro daňové osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo příjmů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu. Nyní tyto příjmy za určitých okolností zdanění nepodléhají.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní Parlament.