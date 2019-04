Češi budou dál jíst šunty? Návrh ministerstva dvojí kvalitu potravin neřeší, tvrdí svaz

"To, co dneska navrhl ministr Toman, je dobrý začátek, ale řeší to jenom půlku problému. Řeší to to, že různé výrobky budou správně označeny. Ale nezabrání to tomu, aby pro každý trh měl ten západoevropský koncern různou variantu. A dvojí kvalita je pro mě především o tom, že existují různé varianty," řekl Prouza.

Hlavní problém je podle něj v tom, že západní potravinářské koncerny nepovolí českým obchodníkům koupit kvalitnější zboží pro západní trhy. "Jde o to, aby obchod dostal právo nakoupit německou nebo španělskou verzi. A dneska potravinářské koncerny tomu brání, když to někdo z obchodníků zkusil, tak mu bylo jasně řečeno, že musí nakoupit variantu pro český trh. A kdyby zkusil přivézt třeba tu německou, tak mu přestanou dodávat všechno z jejich sortimentu," tvrdí Prouza.

Dvojí kvalitu potravin nevyřeší jen lepší pravidla pro obaly. Potravinářské firmy musí konečně přestat bránit obchodu, aby do Čech dovezl zboží v německé kvalitě. Bez této úpravy bude jakákoliv legislativa jen plácáním do vody. https://t.co/8UUryxsWyf — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) 29. dubna 2019

Podle něj jde o narušení hospodářské soutěže, protože v EU by měl platit volný trh zboží. Zasáhnout by tak měl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, případně Evropská komise (EK). "Na úrovni EK běží podobný případ na téma nákupu piva, kdy Belgičané chtěli nakupovat v Nizozemsku levnější výrobky Anheuser-Busch InBev a firma jim to nechtěla povolit," řekl. Svaz o potřebných změnách jedná také s premiérem Andrejem Babišem (ANO), dodal Prouza.

Ministerstvo zemědělství chce v novele zákona o potravinách zakázat tzv. dvojí kvalitu pod pokutou až 50 milionů korun. Výrobky se stejným obalem budou muset mít stejné vlastnosti a složení v ČR jako v jiných evropských státech. Chce tak zpřísnit Evropou schválenou směrnici. V ní se uvádí, že se výrobky musí lišit "významně".

Podle Tomana by mělo být v zákoně výslovně uvedeno, že je zakázané uvádět na trh potravinu označenou totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě EU, pokud má jiné složení nebo vlastnosti. "Cílem našeho návrhu je, aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem," řekl Toman.