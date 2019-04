Havlíček by uvítal platformu ekonomických ministerstev

Schillerová v pátek na twitteru uvedla, že její nominace na vicepremiérku pro ekonomiku a finance je příležitostí pro obnovení platformy ekonomických resortů, jež by se společně se zástupci podnikatelů a zaměstnanců věnovala otázkám hospodářské politiky.

Velmi si vážím nominace do pozice vicepremiérky pro ekonomiku a finance. Skvělá příležitost obnovit platformu ekonomických rezortů, kde se společně se zástupci podnikatelů i zaměstnanců budeme věnovat nejdůležitějším otázkám naší ekonomiky a hospodářské politiky. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) 26. dubna 2019

Havlíček, který se stane vicepremiérem pro hospodářství, řekl, že platforma by mohla existovat na podobné bázi jako Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je poradním orgánem kabinetu a jejímž místopředsedou budoucí ministr je. Důležitější je podle něj ale personální obsazení.

"Nejde o to suplovat roli vlády, ale o to, aby se maximálně kvalifikovaný tým, který dnes a denně ovlivňuje hospodářské dění, skutečně v silné, nikoli funkcionářské sestavě, a shodl na těch největších prioritách. Aby se možná někdy obrousily hrany, aby to nebylo klasické vypjaté jednání jako na tripartitě," řekl Havlíček. "Tady se dělá celá řada prospěšných a důležitých opatření. Věc druhá je ta, že by na sebe všechno mělo navazovat. Mělo by se monitorovat, co se dělá na jednotlivých resortech, jestli to dává dohromady kýžený výsledek," doplnil.

Novou funkcí vicepremiéra pro hospodářství dává podle Havlíčka vláda najevo, jaká je její vize a priority, že chce hospodářskou politiku i aktivity v jednotlivých resortech více koordinovat. Vzroste díky tomu i role ministerstva průmyslu a obchodu, řekl dnes ČTK. "Pokud se má hospodářská politika řídit, resort nemůže zůstat popelkou," uvedl. Částečné aktivity MPO v tomto směru začaly podle něj již zaváděním inovační strategie a jiným pojetím řízení výzkumu, který už nebyl jen o přerozdělování peněz.

Podle Havlíčka je důležité shodnout se na hlavní vizi hospodářské politiky a zmapovat současný stav české ekonomiky. "Musíme se podívat kolem sebe na další země, jaký vliv to na nás může mít. Na to, jak zahýbá s trhem nebo naší hospodářskou politikou nedostatek pracovníků, což je poměrně velký problém," řekl. V ČR je zhruba 300.000 neobsazených pracovních pozic, dodal.

Havlíček od úterý nahradí v čele ministerstva průmyslu Martu Novákovou. Personální změny se dotknou i dalších dvou resortů. V čele ministerstva dopravy stane Vladimír Kremlík (za ANO), který nahradí Dana Ťoka. Novou ministryní spravedlnosti bude místo Jana Kněžínka (za ANO) Marie Benešová.

Od úterý bude mít kabinet nově také tři vicepremiéry - vedle Havlíčka a Schillerové, kteří nahradí ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), prvním místopředsedou zůstane Jan Hamáček (ČSSD).