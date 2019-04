Češky se vrhají do byznysu. Ve výhradním vlastnictví žen je 15 procent firem

Podíl společností vlastněných výhradně ženami přitom roste spolu s tím, jak se snižuje doba jejich fungování na trhu. U firem, které na trhu působí déle než dvacet let, tvoří ryze ženské společnosti pouhou desetinu, u firem do pěti let stáří mají dvojnásobný podíl.

"Důvodů, proč v posledních deseti letech roste počet společností ve výlučném vlastnictví žen, může být několik. Jsou emancipovanější a snaží se být soběstačnějšími. Roste také počet zejména mladších mužů, kteří přebírají starostí o děti nebo sdílejí péči o rodinu," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Důležitou roli hraje podle ní také rostoucí individualizace, která se v posledních letech v podnikání projevuje. Ženy se tak častěji pouští do podnikání samy a naopak méně často volí spoluvlastnictví. Společnosti s jedním vlastníkem jsou přitom zranitelnější a v případě problémů zanikají častěji než společnosti s více vlastníky, dodala.

Zatímco společnosti, které jsou na trhu maximálně pět let, patří v 19 procentech případů ženám, v 70 procentech mužům a v 11 procentech jde o smíšené vlastnictví, u společností starších než dvacet let patří ženám pouze deset procent, mužům 69 procent a pětina připadá na smíšené vlastnictví.

Ženy podnikají buď spolu s muži nebo samy. Společností, které vlastní dvě nebo více žen, je minimum. Téměř 90 procent firem ve vlastnictví žen patří pouze jedné ženě. V případě společností vlastněných muži je to 72 procent. Na společnosti vlastněné třemi a více ženami připadá v rámci společností ve vlastnictví žen pouhé jedno procento. V případě společností ve vlastnictví mužů je to osm procent.

Ženy vlastní společnosti spíše menší a to jak z hlediska obratu, tak i počtu zaměstnanců. Společnosti ve smíšeném vlastnictví nebo ve vlastnictví mužů dosahují častěji vyššího obratu a mají vyšší počet zaměstnanců. Roční obrat přesahující deset milionů korun za rok vykazuje šest procent společností vlastněných ženami a shodně 13 procent firem ve vlastnictví mužů a ve smíšeném vlastnictví. Deset a více zaměstnanců mají pouze čtyři procenta firem ve vlastnictví žen, osm procent společností vlastněných muži a devět procent společností ve smíšeném vlastnictví.

Typicky ženskou doménou podnikání je oblast zdravotní a sociální péče. Je to jediné odvětví, ve kterém podniká více společností ve vlastnictví žen než ve vlastnictví mužů. Výrazně ženským odvětvím je také vzdělávání, ve kterém jsou podniky vlastněné ženami zastoupeny 40 procenty. Naopak pouze desetinový podíl mají tyto firmy ve stavebnictví nebo v informačních a komunikačních činnostech.