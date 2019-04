Vstup do EU "nakopl" zahraniční obchod Česka, nejdůležitějším partnerem je Německo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vstup České republiky do EU v květnu 2004 kladně ovlivnil vývoj zahraničního obchodu. Už v roce 2005 se dostal do přebytku 5,2 miliardy korun. V přebytku přitom setrval zahraniční obchod Česka po celou dobu členství v EU s výjimkou krizových let 2007 a 2008 a roku 2010. Na tiskové konferenci o tom dnes informoval Václav Rybáček ze sekce makroekonomických statistik Českého statistického úřadu. Loni byl přebytek zahraničního obchodu ČR 123,5 miliardy korun.