EGAP se poprvé od roku 2010 dostal do zisku, podporu dostalo 61 českých exportérů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) se loni poprvé od roku 2010 dostala do zisku. Po předloňské ztrátě 2,7 miliardy korun skončila v kladných 210 milionech korun. ČTK to dnes sdělila mluvčí společnosti Michaela Lagronová. V následujících letech firma neočekává, že by potřebovala státní dotace, jak tomu bylo v minulosti.