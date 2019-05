Náznak krize v Česku? Ekonomové hlásí rekordní propad, hrozí propouštění

Od začátku letošního roku bylo v České republice zaregistrováno 8 087 nových firem. Jde o nejmenší počet vzniklých firem za poslední tři roky. Naopak propad je rekordní.

Zaniká totiž rekordní množství společností. Ve sledovaném období bylo podle společnosti Bisnode vymazáno z obchodního rejstříku 3 902 firem.

„To je odraz zpomalující tuzemské ekonomiky. Za první tři měsíce roku 2019 podnikatelé založili o 329 méně podniků než v roce 2018 a dokonce o 1 553 méně než v roce 2017,“ tvrdí analytička společnosti Petra Štěpánová s tím, že rok 2017 byl co do počtu nově registrovaných firem rekordní.

O zpomalování ekonomiky ale svědčí i další zprávy. Například index nákupních manažerů v ČR v dubnu klesl na 46,6 bodu z předchozích 47,3 bodů. Přitom se očekávalo zlepšení. Odborníci se proto nyní obávají dalšího zpomalování ekonomiky, k němuž může dojít v nadcházejících měsících.

Česká ekonomika už nyní roste nejpomaleji ze zemí V4, postupné uvadání ale potvrdila i data ČSÚ. Svou roli na tom má i nedostatek zaměstnanců na trhu. To se však s příchodem recese může velmi rychle změnit.

Ačkoliv v posledních měsících rostou mzdy včetně té minimální, ekonomové se obávají, co by případné recese, o níž se v souvislosti s letošním rokem hovoří, v praxi přinesla. Pravděpodobným scénářem je podle odhadů vlna propouštění, která se nevyhne ani zaměstnancům s minimální mzdou. Některé firmy na ní mít zkrátka nebudou.

Recese přitom není tak vzdálená, jak by se mohlo zdát. Například hlavní ekonom společnosti Moody's Analytics Mark Zandi varoval, že světová ekonomika se do ní propadne, pokud Spojené státy a Čína během tří měsíců nedosáhnou obchodní dohody. V Evropské unii by recesi vyvolat nebo prohloubit i brexit bez dohody.