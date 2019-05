Zemětřesení v holdingu Student Agency: Radim Jančura změnil strukturu firem

Důvodem oddělení cestovních služeb a dopravy je rozvoj aktivit v dopravě a větší transparentnost hospodaření vůči bankám i veřejnosti. "Je potřeba jasně oddělit jednotlivé činnosti. Komanditní společnost Student Agency se bude nově věnovat výhradně činnostem spojeným s dopravou. Jedná se o provozování autobusové dopravy pod značkou RegioJet a o provoz prodejního a rezervačního systému pro autobusovou a vlakovou dopravu," uvedl Ondrůj. Výhledově by se měla společnost přejmenovat na RegioJet Bus. Pod touto značkou už autobusy jezdí.

Česká společnost RegioJet zajišťuje provoz komerčních vlaků v Česku a mezinárodních linek na Slovensko a do Rakouska. Slovenský RegioJet zajišťuje provoz autobusů na Slovensku a linek ze Slovenska do Rakouska a Maďarska a provoz vlaků na státem objednávané lince z Bratislavy do Komárna.

Nově vzniklá společnosti RegioJet UK vznikla kvůli tomu, aby se oddělil provoz vlaků v Česku na objednávku kraje od komerčních.

Vzhledem k tomu, že od letošního prosince začne Jančura provozovat vlaky na objednávku krajů či státu i v Česku, začne také zveřejňovat hospodářské výsledky za železniční dopravu, tedy za českou firmu RegioJet, čtvrtletně. Za první čtvrtletí se meziročně zvýšily tržby o desetinu na 330 milionů korun a zisk činil 18 milionů korun, což je výsledek meziročně o 87 milionů korun lepší.

Podle Ondrůje chce být RegioJet ve střední Evropě, kde se železnice postupně liberalizuje, dostatečně silný a finančně stabilní, aby obstál v konkurenci nejen Českých drah, ale i dalších dopravců, jako jsou například rakouské ÖBB.