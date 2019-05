Česko je popelnicí Evropy? Babiš ztrhal čokoládu Milka, výrobce si to nedal líbit

"My zkrátka uděláme opatření. Já se potkám s řetězci už v pondělí, protože mi bylo potvrzeno, že naše řetězce si nemůžou ani objednat tu lepší kvalitu. Že vlastně jsme byli vyčleněni jako ti, kteří nemusí mít stejnou kvalitu, a to je absolutně nepřijatelné," řekl Babiš.

Mluvil o tom s eurokomisařkou Věrou Jourovou. "Pokud je to pravda, budu první, který napíše komisařce (pro hospodářskou soutěž Margrethe) Vestagerové, aby to řešila, protože to je proti volnému trhu," dodal premiér.

"Není přece možné, aby si naše děti mohly koupit jenom čokoládu Milka, která má podstatně větší obsah tuku a cukru. Proč si naše děti nemohou koupit v našich řetezcích originál Milka čokoládu?" poznamenal. Zmínil také rybí prsty "plné vody".

Společnost Mondeléz International, která čokoládu Milka vyrábí, se proti Babišovým slovům ohradila. "Všechny naše výrobky jsou stejné kvality a podléhají stejným přísným standardům kontroly kvality v celé Evropě nebo kdekoliv jinde na světě bez ohledu na to, kde jsou vyrobeny nebo prodávány. Čokoláda Milka prodávaná v České republice je úplně stejná jako čokoláda prodávaná v Německu nebo Rakousku. Dvojí standardy kvality bychom nikdy nepoužili," napsala ČTK zástupkyně společnosti Gabriela Bechynská.

Navrhovaný zákaz takzvané dvojí kvality potravin by měla vláda projednat v chystané novele o potravinách do dvou týdnů, řekl v úterý ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). V zákonu by mělo přibýt ustanovení, podle kterého bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun.

Dnešním dnem začíná platit nová směrnice o nekalých obchodních praktikách. Do 21. května ji musí členské státy převést do národní legislativy. https://t.co/I4iiXzifHt — Zemědělství ČR (@MZeCr) 30. dubna 2019

Dodržování nového předpisu by měla kontrolovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Toman dodal, že problém dvojí kvality se týká takřka výhradně nadnárodních společností.

"V rámci vlády na tom spolupracujeme. Návrhy ministra Tomana jsou v koordinaci se mnou. Já jsem se i potkal se zástupci svazu obchodu, spolupracujeme s Potravinářskou komorou," doplnil Babiš.

Europoslanci schválili v polovině dubna směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí. Právní úprava se věnuje i dvojí kvalitě výrobků, ale nevede k jejímu definitivnímu zákazu, jak požadoval pozměňovací návrh. Ten schválen nebyl, což kritizovala řada českých zástupců v Evropském parlamentu.