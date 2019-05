Pro růst sazeb hlasovala Rada ČNB jednomyslně. Koruna je slabší, než se čekalo

Podle Rusnoka se dnešní rozhodnutí opírá o novou makroekonomickou prognózu ČNB. "S ní je konzistentní zvýšení domácích úrokových sazeb a poté jejich přibližná stabilita do poloviny roku 2020," uvedl Rusnok.

Guvernér dodal, že zvýšení úrokových sazeb, které nová prognóza předvídá, nastalo dnes. "A pokud jde o další vývoj, ten je otevřený. Prognóza nevidí potřebu dalšího zvyšování sazeb v zhruba následujícím roce," uvedl Rusnok.

Zároveň upozornil, že do budoucna nelze vyloučit zvýšení ani snížení sazeb. Základní scénář odhadů ČNB s tím ovšem nepočítá. "Prognózu aktualizujeme a žijeme v prostředí velmi proměnlivém, ve kterém se nejistoty zdůrazňují v plynoucím čase, proto nelze vyloučit žádný pohyb. Tedy ani zvýšení, pokud by to bylo nutné. Ale stejně tak si hypoteticky dokážu představit i pohyb opačným směrem, pokud by se situace dramaticky změnila. Nic z toho ale není hlavní scénář," uvedl.

Důvodem pro zvýšení sazeb je podle analytiků hlavně vývoj české ekonomiky. V prvním čtvrtletí rostla inflace nad odhady ČNB a kurz koruny je slabší, než předpokládala ČNB v únorové prognóze. "Nárůst sazeb je reakcí na domácí inflační tlaky," řekl Rusnok.

K dnešnímu hlasování Rusnok uvedl, že nejde o žádnou dramatickou změnu. "Vypadá to dramaticky, ale je to evoluční vývoj daný novými znalostmi situace a jejího výhledu. I na předchozích zasedáních ta většina, která hlasovala dříve pro sazby beze změny, viděla argumenty na obě strany. Dnes se to pouze obrátilo, zejména poněkud se mírně uvolnily nejistoty z vnějšího prostředí," uvedl.

Ukazuje se podle něj, že zpomalení evropské ekonomiky nebylo tak silné, a že by mohlo trvat kratší dobu. Navíc je podle něj domácí inflace pevně ukotvena a není se třeba obávat rychlého posilování koruny.

ČNB rozhodla také zvýšit lombardní sazbu, a to o 0,25 procentního bodu na tři procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada zvýšila o 0,25 procentního bodu na jedno procento.