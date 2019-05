Sektorová daň na banky by mohla zpomalit ekonomiku, bojí se Babiš

Babiš ČT řekl, že na představitele bank na schůzce apeloval, aby se zamysleli, jak zabránit vyplácení dividend do zahraničí. "Taky jsem na ně apeloval, že by mohli zrušit poplatky pro lidi, více úročit vklady pro občany. Bylo to takové první setkání," konstatoval předseda vlády.

Premiér se v posledních dnech k sektorové dani několikrát vyjádřil. V neděli ve vyjádření pro ČT její zavedení připustil a relativizoval tak svá slova z poloviny dubna, že o záležitosti s ČSSD jednat nebude. V pondělí však Lidovým novinám řekl, že jeho vyjádření pro ČT byla překroucené a sektorové daně pro banky nebo operátory zavádět nechce.

Koalice se poté shodla na zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, jako je Facebook nebo Google. Ministerstvo financí by mělo do konce května vypracovat příslušný návrh, sdělil ČTK úřad. Podle konzervativního odhadu MF by nová daň mohla do státního rozpočtu ročně přinést pět miliard korun. Účinnost zákona resort odhaduje na polovinu roku 2020.