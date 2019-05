Škoda pumpuje peníze do vývoje elektromobilů, investice vzrostly o 74,3 procenta

"I přes náročné tržní prostředí plné výzev jsme v prvním čtvrtletí roku 2019 dosáhli solidního výsledku. Mírný pokles provozního výsledku je především důsledkem negativních efektů směnných kurzů a vyšších výdajů na nové produkty a technologie budoucnosti," řekl člen představenstva Škoda Auto Klaus-Dieter Schürmann.

4.92 billion euros: #SKODA AUTO’s sales revenue increased by 8.2% in the 1st quarter of the year. Investments in tangible assets increased by 74.3% compared to the same period last year due to heavy investments in preparation for the era of #emobility.https://t.co/FfXmEV0UdQ pic.twitter.com/EW1GsUsryu