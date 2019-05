Běhání se vrací do přírody. Trend zasáhl i elektroniku, roste zájem o "wearables"

Zájem o tyto výrobky potvrzuje i největší český internetový obchod Alza.cz. Obrat v segmentu Sport se meziročně u něj zvýšil při porovnání let 2018 a 2017 o 55 procent. Nositelná elektronika, díky níž sportovci měří své výkony, sledují dopad na zdraví a sdílejí informace s přáteli, pak vzrostla o 108 procent.

Největší nárůst podle mluvčí Alza.cz Patricie Šedivé zaznamenala značka Xiaomi, a to o 493 procent. "Suverénně nejoblíbenějším wearables byla nová generace fitness náramku Xiaomi Mi Band 3, jehož se prodalo jen v zimním období téměř 30.000 kusů," řekla Šedivá. K funkcím fitness náramků patří například měření tepové frekvence, záznam trasy voděodolnost i oboustranná komunikace s telefonem.

Nositelná elektronika se používá nejen nejen na běhání, ale i pro cyklistiku, tenis, plavání i veslování. Z klasických sporttesterů na Alza.cz pak vedly Garmin Vivoactive 3. V pořadí značek výrobců chytrých hodinek podle Šedivé dominoval Garmin, hned za ním Apple a Samsung.

"Lidé mají běh už jako koníček a jsou schopni investovat poměrně hodně peněz," konstatovala šéfredaktorka časopisu Svět běhu Michaela Gladišová. Když začátečník vydrží podle Gladišové běhat první tři měsíce, většinou u toho zůstane. Poté se začne zajímat o vybavení a shánět si i lepší boty.

"Kdybych měl říct trend současnosti, tak je to vybavení na dlouhé běhy. Je to pro lidi zajímavé. Chtějí si sáhnout na dno a zkusit, co v nich je," zhodnotil Marek Rod, specialista prodeje běžeckého obchodu Trailpoint. Ten se specializuje na funkční běžeckou obuv a byl v letech 2012 až 2017 vyhlášen podle ankety časopisu Běhej.com nejlepší běžeckou prodejnou roku.

Trendem pro dlouhé běhy jsou podle Roda z Trailpoint speciální batůžky z ultra lehkého materiálu s kapsami na hydrovak nebo lahev. Kupříkladu značka Montane a Hoka One One, která vede v Trailpointu i v běžeckých botách. "Záleží, jak zákazník chce, aby byly boty vzdušné, nebo pevné, na jaké trasy jsou, zda do kamení nebo bahna. Liší se svrškem," řekl.

Vzhledem k blížící se letní sezoně rostou meziročně na Alza.cz rovněž prodeje doplňků stravy. Největší zájem je o kloubní výživu Alavis a nutričně kompletní jídla Saturo. Podle výzkumné agentury Nielsen Admosphere se meziročně zvedly i prodeje energetických nápojů, ze všech nealko kategorií nejdynamičtěji. Celkové prodeje nealko nápojů v Česku dosahují podle Nielsen Admosphere v maloobchodě a na čerpacích stanicích aktuálně více než 21 miliard korun za rok, z čehož zhruba 2,7 miliardy (13 procent) tvoří právě energetické nápoje.