Česko ovládne umělá inteligence? Havlíček předloží strategii, týká se sedmi oblastí

"Zajistíme bezpečnost automobilů bez řidiče, robotů i autonomních zbraní, zkrátka všude tam, kde se potkává člověk a inteligentní stroj. Navážeme na naše dosavadní úspěchy v mobilitě a dopravě, vojenském a bezpečnostním výzkumu i na naši historickou zkušenost," uvedl v materiálu premiér Andrej Babiš (ANO). "Chceme, aby umělá inteligence sloužila ku prospěchu všech obyvatel Evropy," dodal.

První den na MPO a hned posouváme věci kupředu: na vládu posíláme novou českou strategii AI, kterou jsme v pátek projednali na RVVI. ČR má v AI obrovský potenciál a proto chceme, aby ČR byla evropským centrem excelence v AI. Naším cílem je, aby ČR byla The Country For the Future. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) 1. května 2019

Za naplňování strategie bude přímo odpovědný Havlíček, který ho bude koordinovat prostřednictvím nově zřízeného Výboru pro AI. Jeho členy budou zástupci vybraných ministerstev, předsedové Technologické agentury ČR a Akademie věd ČR, odborů nebo generální ředitelé CzechInvestu a Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar ČTK řekl, že strategie je napsána dobře i s termíny a opatřeními. "Česká republika je ale šampiónem v produkci koncepcí a strategií. Naučili jsme se je psát, ale bohužel stále máme pocit, že práce na strategii končí schválením vládou ČR," uvedl. Doufá, že tato koncepce bude jedna z prvních, která se dočká realizace. "Vzhledem k tomu, že ČR je nejvíce z Evropy závislá na průmyslu, je to důležité," dodal. Zatím ČR za posledních 30 let podle Špicara prorazila ve světě v tomto směru jen s nanotechnologiemi.

Míra praktického využívání umělé inteligence je v českých firmách ve srovnání s dalšími zeměmi podprůměrná, uvedl nedávný celosvětový průzkum společnosti Microsoft. Za jeden rok ji v Česku využije asi 16 procent firem, zatímco evropský průměr je 40 procent. Naopak do tří let plánují umělou inteligenci používat v USA všechny tamní firmy, v Evropě 87 procent a v ČR až 80 procent společností, vyplývá z průzkumu.

Mezi krátkodobé cíle nové strategie, které by se měly uskutečnit do roku 2021, patří především vznik takzvaného Evropského centra excelence v AI na bázi konsorcia akademických výzkumných pracovišť. To by mohlo sídlit i v Praze. Havlíček dříve uvedl, že mezi zájemce o jedno ze čtyř takových center patří také Německo, Francie nebo Finsko.

"Je to politika nejvyšší úrovně a vláda bude muset intenzivně vyjednávat, aby to tady bylo. Vzpomeňte, jak těžké sem bylo dostat Galileo (evropský globální satelitní systém, jedinou agenturu EU sídlící v ČR). Od té doby se nám nepodařilo nic," řekl.

Národní AI strategie (NAIS) je součástí naplňování Inovační strategie České republiky 2019 - 2030 (The Country for the Future) a jejího hlavního cíle učinit z Česka inovačního lídra.