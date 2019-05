V zahraničí chválí Česko za digitální daň. Můžeme jít příkladem i USA

Ekonomický komentátor Bloombergu Leonid Beršidskij ve svém sloupku pro Business Day konstatuje, že je jen otázkou času, kdy začnou evropské země danit nadnárodní technologické giganty. Otázkou však také je, jak budou digitální daně fungovat. Podle Beršidského zatím s nejlepším nápadem přišli Češi.

Sedmiprocentní digitální daň chce zavést vláda Andreje Babiše pro velké internetové firmy, jako je Facebook nebo Google. Nejde o první podobný nápad v Evropě, Francie plánuje tříprocentní sazbu, Rakousko pak pětiprocentní. Sousedé ze Slovenska se snaží redefinovat již existující zákony pro digitální éru.

Beršidskij píše, že na první pohled se především francouzský a český nápad podobají. Francouzi však cílí svůj návrh na placené platformy, zatímco Češi považují za prioritu cílenou reklamu. Podle komentátora Bloombergu je právě taková varianta digitální daně trefou do černého.

Ministerstvo financí chce mít návrh zákona o digitální dani připraveno koncem měsíce. Od návrhů ostatních zemí se liší nejen nejvyšší sazbou, ale hlavně svým zacílením. Česko chce danit i tzv. sdílenou ekonomiku, podle odhadů by tak stát získal 5 miliard korun ročně. Beršidskij poukazuje na to, že šestkrát větší Francie svou plánovanou daní získá jen 2,5krát tolik peněz do rozpočtu.

Beršidského také zarazilo, že ačkoliv je Česko spíše zemí s nízkými daněmi, pro digitální daň byla nastavena relativně vysoká sedmiprocentní sazba. Podle respektovaného komentátora ale není důvod se bát říct si o tolik peněz.

Ruský sloupkař teď jen doufá, že legislativní proces český návrh nepotopí nebo nezmění jeho cíl, kterým je cílená reklama. „Česká republika je malá země, ale může jít příkladem větším sousedům i USA,“ uzavírá Beršidskij svůj text.