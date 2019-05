Čistá ropa dorazí do Česka nejdřív za 11 dní, říká Švagr

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Čistá ruská ropa dorazí do České republiky kolem 20. až 22. května. Původní termín kolem 15. května vzal za své kvůli technickým problémům. České televizi to dnes řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Dodal, že Unipetrol tak s největší pravděpodobností požádá o další zápůjčku. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do České republiky, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.