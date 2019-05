Jak zasáhne obchodní válka Česko? Hrozí zdražování?

Spojené státy počínaje půlnocí místního času (6:00 SELČ) zatížily dovoz čínského zboží v ročním objemu 200 miliard USD (4,6 bilionu Kč) clem 25 procent místo nynějších deseti. Čína již předem vyslovila nad zvýšením cel politování a uvedla, že bude nucena učinit odvetné kroky. Ve Washingtonu mezitím pokračují americko-čínské obchodní rozhovory.

"Vyostření obchodního sporu USA a Číny dále zvětšuje nežádoucí překážky zahraničnímu obchodu, a to je pro ČR vždy špatná zpráva. Evropský trh se ocitne pod vyšším tlakem čínského zboží, které bude hledat odbyt. To může přímo ovlivnit i český trh," uvedla mluvčí Svazu průmyslu Eva Veličková. EU sice dál stojí na straně Světové obchodní organizace a liberálního obchodu, ale pokud jí tyto tlaky donutí reagovat, bude výsledný vliv na český export ještě větší. Současné napětí si vybírá daň například na německé ekonomice, což má negativní dopad i na ČR, dodala.

"Krok USA vnímáme jako součást vyjednávání s Čínou, které dále pokračuje. Je pravděpodobné, že jde o snahu přimět Čínu k urychlení dosažení shody. V případě, že jde jen o krátkodobý tah, dopad na ČR nebude vůbec znatelný. Došlo ale k opětovnému zvýšení nejistoty na globálních trzích a investoři tak budou dále opatrní, což není pozitivní zpráva," řekl ČTK mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

"To, že USA zvýší cla, jistě přinese reciprocitu, a Čína se bude snažit zboží, které neuplatní na americkém trhu, uplatnit jinde. Mimo jiné i v ČR, což povede k dalšímu nárůstu záporného salda ČR s Čínou," upozornil také místopředseda Svazu exportérů Otto Daněk. Lze podle něj očekávat, že pozornost amerického prezidenta se zaměří i na EU, což by mohlo přinést zvýšení cla na evropské zboží vyvážené do USA a s největší pravděpodobností se začne u automobilového sektoru. A pokud se toto opravdu stane, velmi negativně to jako sekundární efekt zasáhne české exportéry z této branže, poznamenal.

Pokud nedojde k uzavření dohody mezi USA a Čínou a Amerika uvalí cla na čínský dovoz, bezprostřední nebezpečí evropskému, potažmo českému trhu podle analytičky Raiffeisenbank Elišky Jelínkové nehrozí. Čína by si však mohla hledat jiná odbytiště pro své produkty. To by v důsledku znamenalo, že evropský trh by mohlo zaplavit levnější čínské zboží, což by mohlo ohrozit poptávku po evropských (a českých) výrobcích. V takovém případě by musela EU rychle jednat a zavést nějaká opatření chránící evropské průmyslníky, podotkla.